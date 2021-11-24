Померла на місці: у Києві жінку переїхав трамвай
У Києві, де нещодавно п'яний водій спровокував ДТП, у якій поліцейського затиснуло між машинами, у дорожньо-транспортній пригоді загинула жінка, яка потрапила під трамвай на вулиці Кирилівській, 160.
Про це повідомляє «Київ Оперативний», який зазначає, що жінка 50−55 років виходила з магазину і, не глянувши на всі боки, просто пішла та потрапила під транспортний засіб.
За даними ресурсу, водій зміг зупинитися лише за 15−20 метрів. Жінка загинула на місці, а рух трамваїв в обидві сторони тимчасово припинили.
А dtp.kiev.ua показав фото з місця НП, додавши, що тіло загиблої залишалося під трамваєм.
Нагадаємо, що 17 листопада у Подільському районі Києва у ДТП потрапив відомий художник та блогер Сергій Поярков. Позашляховик Toyota, за кермом якого був Поярков, протаранив автомобіль Skoda.
Фото — скріншот.851
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