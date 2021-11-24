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Події

Сам зателефонував до поліції уточнити про розшук: у Краматорську затримали підозрюваного у крадіжках

17:27 24 листопада 2021
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У Краматорську Донецької області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у крадіжках. Цікаво, що правоохоронців викликав до себе додому сам громадянин. Як повідомляє «Східний проект», чоловік, зловживши алкоголем, став переживати, що, можливо, його розшукує поліція. Громадянин не придумав нічого кращого, як зателефонувати на 102 і переконатися, що справді значиться в основі розшукуваних.

41-річного мешканця Краматорська затримано як підозрюваного у крадіжках та доставлено до райуправління поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині в суді слухалася справа про курйозне пограбування: поліцейські звинувачувалися в тому, що пограбували злодіїв, забравши у жертв гроші та цінності. Суд ухвалив, що збитки від дій поліції має компенсуватися держава.

Фото pixabay.com

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