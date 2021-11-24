«Слузі» Куницькому виписали смішний штраф за порушення правил дорожнього руху в центрі Харкова

Народний депутат, представник фракції «Слуга народа» Олександр Куницький за порушення правил дорожнього руху у Харкові відбувся смішним штрафом у 340 гривень. Штраф було виписано за порушення вимоги дорожнього знака 5.16 (напрямки руху смугами). Про це повідомляє Суспільне.

Сплатити штраф Куницький має протягом 15 діб. Відлік ведеться з 23 листопада, коли було ухвалено рішення. Водій також має 10 діб на оскарження постанови.

Нагадаємо, про дорожній інцидент із Куницьким повідомив начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін. Він просив виключити депутата із парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Крім того, представник СБУ звернув увагу, що Куницького зупинили за порушення саме на тому перехресті, де сталася кривава ДТП з Оленою Зайцевою. «На мою думку, це вже верх цинізму», — заявив Дудін.

Сам депутат інцидент із патрульними не приховував та викладав відео на своєму YouTube-каналі.

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