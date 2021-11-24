На Львівщині чоловік, збитий автомобілем на пішохідному переході, компенсує водієві 44 тисячі

У Дрогобичі Львівської області суд ухвалив неординарне рішення. З чоловіка, збитого автомобілем на переході, суд ухвалив стягнути 44 тисячі гривень. 36 тис. гривень буде передано водієві як компенсацію за розбиту машину.

ДТП сталося ще у грудні 2020 року. Згідно з висновком слідства, провина за аварію — повністю на пішоході. Чоловік був п'яний і вирішив перейти дорогу на свій «червоний», внаслідок чого опинився під колесами BMW. Львів'янин зазнав травм, а власнику BMW довелося ремонтувати автомобіль. Як встановила експертиза, матеріальні збитки автомобілю становили 36 тисяч гривень. Крім того, водій просив суд стягнути з потерпілого судовий збір, вартість експертизи та витрати на адвоката.

Справа про ДТП слухалася у Львові, а питання про матеріальні збитки перенесли до суду Дрогобича. Позивач та його представники на засідання не приїхали, але погодилися, щоб справа розглядалася заочно. Відповідач також не з'явився. Він попросив суд відхилити позов, але жодного аргументу на користь такого свого прохання не навів.

В результаті суд ухвалив, що пішохід має компенсувати водієві не лише вартість ремонту автомобіля, а й витрати на адвоката, судовий збір та експертизу. Протягом тридцяти днів рішення суду можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше в Україні було введено суворіші штрафи для пішоходів, які порушують Правила дорожнього руху. Особливо посилено санкції за перехід дороги у недозволеному місці, створення аварійної ситуації та порушення ПДР у стані сп'яніння.

Фото pixabay.com

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