У Києві в озеро зливають нафтопродукти: що відомо (фото)

У мережі показали фото та відео, зняте в Оболонському районі столиці, де у Кирилівське озеро злили нафтопродукти.

Як повідомили на сторінці «Почайна» у Facebook, інформацію передали для розслідування у рамках кримінального провадження (стаття «Порушення правил охорони вод») до Оболонської окружної прокуратури Києва.

Мешканців столиці, які стали свідками подібного, попросили надсилати матеріали, щоб вони також були направлені до правоохоронних органів.

У коментарі під цим постом місцева мешканка показала, як виглядало озеро вранці 24 листопада.

Фото Юлії Скрипник.

За інформацією організаторки руху «Почайна» Анабелли Моріної, напередодні було зафіксовано скидання «у промислових масштабах». Аналізи води спрямовані на перевірку.

Нагадаємо, що влітку цього року біля Тилігульського лиману зафіксували масовий мор риби. Екологи пов'язали це з порушенням гідрологічного режиму та забруднення водойм Одеської області.

Фото — скріншот.

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