26.88 / 27.12 30.06 / 30.44
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві в озеро зливають нафтопродукти: що відомо (фото)

12:05 25 листопада 2021
Озеро Кирилівське на Оболоні

У мережі показали фото та відео, зняте в Оболонському районі столиці, де у Кирилівське озеро злили нафтопродукти.

Як повідомили на сторінці «Почайна» у Facebook, інформацію передали для розслідування у рамках кримінального провадження (стаття «Порушення правил охорони вод») до Оболонської окружної прокуратури Києва.

Мешканців столиці, які стали свідками подібного, попросили надсилати матеріали, щоб вони також були направлені до правоохоронних органів.

У коментарі під цим постом місцева мешканка показала, як виглядало озеро вранці 24 листопада.

Фото Юлії Скрипник.

За інформацією організаторки руху «Почайна» Анабелли Моріної, напередодні було зафіксовано скидання «у промислових масштабах». Аналізи води спрямовані на перевірку.

Нагадаємо, що влітку цього року біля Тилігульського лиману зафіксували масовий мор риби. Екологи пов'язали це з порушенням гідрологічного режиму та забруднення водойм Одеської області.

Фото — скріншот.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Українські гривні

Українців почали позбавляти субсидій: експерт звернув увагу на тривожні тенденції зі сплатою комуналки

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.