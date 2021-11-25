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Події

Під Харковом пасажирський автобус вилетів у кювет: є постраждалі (фото)

12:26 25 листопада 2021
ДТП

У четвер, 25 листопада, на трасі Київ — Харків — Довжанський у ДТП потрапив пасажирський автобус Neos — водій не впорався з керуванням, транспортний засіб злетів з дороги у кювет.

Як повідомляють у харківському обласному управлінні ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:00 на 433-му кілометрі траси неподалік села Литвинівка Богодухівського району Харківщини.

Фото ДСНС.

Фото ДСНС.

Водія автобуса (1963 року народження) затиснуло конструкціями понівеченого транспортного засобу. Його за допомогою спецінструменту деблокували рятувальники 59-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС міста Валки.

Фото ДСНС.

Потерпілого госпіталізували до Валківської міської лікарні. Ще трьом пасажирам автобуса медична допомога була надана на місці.

Фото ДСНС.

Решта пасажирів автобусу (всього їх було 16 осіб) не постраждали. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує включити до порядку денного Верховної Ради чотири законопроекти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху.

Засідання комітету проводилося у Харкові, де у ДТП потрапив його представник, «слуга народу» Олександр Куницький. Йому виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення вимоги дорожнього знака 5.16 (напрямок руху смугами).

Фото ДСНС.

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