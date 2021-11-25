«Ваш родич у лікарні»: в Києві 43-річний чоловік ошукав пенсіонерів на 100 тисяч
У Києві, де нещодавно співачку Ірину Федишин та її чоловіка обдурили шахраї, затримали афериста, який за схемою «ваш родич у лікарні» привласнив близько 100 тисяч гривень.
Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, про підозру повідомлено 43-річному луганчанину, який обдурив двох пенсіонерів.
«Протягом листопада 2021 року чоловік за схемою „ваш родич у лікарні“ обдурив двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловікові на домашній телефон, він повідомив, що його хрещеник потрапив у ДТП і потребує негайного лікування вартістю 15 тис. гривень. Будучи введеним в оману, чоловік погодився передати зловмиснику вказану суму коштів» , — зазначили у прокуратурі.
Інша жертва афериста — 85-річна жінка — втратила понад 85 тисяч гривень. Шахрай повідомив пенсіонерці, що лікування потребує її дочка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді.
Правоохоронці швидко зреагували на заяви потерпілих і затримали луганчанина по «гарячих слідах». Гроші літньої жінки він витратити не встиг.
Раніше в управлінні СБУ у Запорізькій області попередили про активізацію шахраїв, які дзвонять родичам військовослужбовців, заявляючи, що їхні близькі люди потрапили у полон і вимагаючи грошей за сприяння у звільненні.
Фото Київської міської прокуратури.234
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