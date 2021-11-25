Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного мажора

У Харкові слідство у справі про смертельну ДТП із 16-річним мажором взялося за батьків підлітка. Було допитано матір юнака, яка з такої нагоди приїхала в Україну з-за кордону. Про це повідомляє Суспільне.

Заслухавши свідчення матері підлітка та отримавши висновки експертиз, слідча група дійшла висновку, що через місяць-два справу можна буде передавати до суду. «У слідства є всі необхідні докази. Не бачу жодних проблем із розслідуванням. Справа буде найближчим часом розслідувана і направлена до суду «, — заявив начальник обласної поліції Станіслав Перлін.

Раніше мати юнака-водія виступила на ТБ і розповіла, що справді вона формально є власницею Infiniti, який фігурує у справі про ДТП. Проте жінка стверджує, що перед від'їздом за кордон не давала дозволу синові на керування машиною. Автомобіль було залишено приватному майстру на техобслуговування.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася увечері 26 жовтня. Infiniti з підлітком за кермом та групою молодих людей у салоні врізався у Chevrolet. Водій другого автомобіля загинув на місці. 16-річного харків'янина з Infiniti затримали.

Сім'я загиблого водія наполягає, що за ДТП потрібно покарати не лише підлітка, а й його батьків, які допустили сина за кермо без водійських прав.

Фото hk.npu.gov.ua

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