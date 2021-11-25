У Харкові вантажівка розчавила таксі з пасажирами: є жертви (фото, відео)

У Харкові, неподалік якого пасажирський автобус вилетів у кювет, сталася ще одна ДТП за участю вантажного автомобіля та автомобіля таксі, пише Depo.Харків.

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Як повідомила керівник відділу комунікації ГУНП України в Харківській області Олена Баранник, на Окружній дорозі Харкова одна з вантажівок перекинулася на легковий автомобіль, у якому перебували люди.

Точну кількість загиблих нині не називають, оскільки тривають роботи з вилучення легковика з-під завалу.

У той же час користувачі соціальних мереж повідомляють, що в автомобілі таксі служби «30−40» найімовірніше їхали троє людей — водій та два пасажири. Шансів вижити у людей з легковика не було.

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Як писали «ФАКТИ», Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує включити до порядку денного Верховної Ради чотири законопроекти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху. Засідання комітету проводилося у Харкові, де у ДТП потрапив його представник, «слуга народу» Олександр Куницький. Йому виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення вимоги дорожнього знака 5.16 (напрямок руху смугами).

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