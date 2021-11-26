На Рівненщині відомого скульптора засудили до 15 років за моторошне вбивство: подробиці кривавої драми

На Рівненщині до 15 років засудили скульптора з Острога, який убив жінку та вчинив замах на вбивство свого товариша.

Як повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі, 54-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві жінки та закінченому замаху на умисне вбивство товариша (ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 15 п.13 ч.2 ст. 115 КК України).

«У січні 2020 року в Острозі в майстерні, де працював скульптор, між ним і жінкою на побутовому грунті виникла суперечка, під час якої чоловік кухонним ножем завдав смертельного удару в груди потерпілої. Щоб приховати сліди злочину, скульптор поховав тіло жінки у насосній ямі у своїй майстерні, засипавши його попелом», — повідомляють у прокуратурі.

Замах на вбивство відбувся вже за місяць, коли до майстерні до скульптора прийшов його 30-річний приятель. Під час застілля гість поцікавився у господаря джерелом специфічного запаху в майстерні, отримавши у відповідь три удари ножем-тесаком в голову. Потерпілому вдалося вибратися з приміщення та втекти.

Правоохоронці, які оглядають майстерню, виявили труп убитої, яка вважалася зниклою безвісти.

«Незважаючи на те, що засуджений свою причетність до злочинів до останнього заперечував, його вина повністю доведена у суді. Прокурорка наполягала на максимальному терміні ув'язнення, передбаченому санкцією статей. Суд повністю підтримав позицію прокуратури та призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі», — зазначили у прокуратурі та додали, що вирок ще не набрав чинності — сторони можуть оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Раніше у «ТСН» розповідали про загиблу — 49-річну Ірину, яка була добре знайома зі скульптором. Дочка загиблої говорила, що «він їй імпонував», і підозрювала, що у них був роман, хоча мати називала їхні стосунки дружніми.

Тіло жінки, знайдене в майстерні, було засипане грунтом, сміттям та частково вугіллям. На тілі жертви виявили пошкодження, завдані колюче-ріжучим предметом. Схоже, що саме з цим «предметом» скульптор пізніше напалв і на свого товариша.

Скульптор — відома на Рівненщині людина. Його скульптури встановлені у місті Острог та прикрашають територію місцевої академії, в якій він працював до літа 2019 року.

Нагадаємо, що днями в Чернівецькій області чоловік ударом ножа в груди вбив свою громадянську дружину, з якою вони посварилися під час застілля.

А у Києві затримали жителя Троєщини, який зарізав свого гостя через ревнощі.

Фото НПУ.

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