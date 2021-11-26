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Події

Під Дніпром зіткнулися автобус та легковик: є жертви

16:30 26 листопада 2021
ДТП

У п'ятницю, 26 листопада, у Нікополі (Дніпропетровська область) сталася смертельна ДТП за участю автобуса та легкового автомобіля.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Електрометалургів, де зіткнулися «ВАЗ-2101» та службовий автобус Ikarus одного з підприємств.

«Внаслідок зіткнення водій легковика, чоловік 1981 року народження, загинув на місці події. В автобусі знаходився лише водій, який залишився неушкодженим» , — йдеться у повідомленні.

ВАЗ перетворився на купу металу.

Фото ДСНС.

У автобуса було менше пошкоджень.

Фото ДСНС.

Рятувальники змили з дороги пролиті паливно-мастильні матеріали.

Нагадаємо, що напередодні в Харкові сталася страшна ДТП — важка вантажівка придавила машину таксі, в якій знаходилися водій та пасажирка з дитиною. Усі вони загинули. У поліції заявили, що водія вантажівки, який їхав на червоне світло світлофора, затримано.

А на трасі Київ — Харків — Довжанський у ДТП потрапив пасажирський автобус Neos — водій не впорався з керуванням та транспортний засіб злетів з дороги у кювет. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото ДСНС.

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