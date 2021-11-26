Дитина отримала перелом кісток лівого передпліччя: під Києвом маршрутка збила 11-річну дівчинку

У Білій Церкві у п'ятницю, 26 листопада, маршрутка збила 11-річну дівчинку, повідомили у поліції Київської області.

ДТП сталася на вул. Грибоєдова о 10 годині ранку. 56-річний водій маршрутки розповів, що дитина раптово вибігла на перехід на заборонений сигнал світлофора й він не встиг загальмувати. Постраждалу ушпиталили.

За попередніми даними, дівчинка має перелом кісток лівого передпліччя. З пасажирів маршрутки ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, два дні тому у Києві в ДТП загинула жінка, яка потрапила під трамвай.

Генпрокурор Ірина Венедиктова раніше повідомила, що за 10 місяців в Україні було скоєно 1844 ДТП зі смертельними наслідками, а загалом було зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень. Серед «чемпіонів» — Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Київська області.

Фото https://www.facebook.com/pol.kyivregion/

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