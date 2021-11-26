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Події

Мати померла на місці, а в лікарні помер її трирічний син: під Дніпром у страшному ДТП автомобіль збив чотирьох пішоходів

22:08 26 листопада 2021
машина

У Кам'янському Дніпропетровської області у п'ятницю, 26 листопада, сталася смертельна ДТП, в якій загинули жінка та її трирічна дитина. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Аварія сталася близько п'ятої години вечора на вул. Січеславський шлях, навпроти готелю «Батьківщина».

За попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля «ЗАЗ 1102» скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, які знаходились у районі розділової смуги автодороги. Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок аварії 35-річна жінка померла на місці. У лікарні помер її 3-річний син. 9-річну дівчинку та 65-річну жінку госпіталізовано.

Причини аварії встановлює поліція.

Нагадаємо, сьогодні у Білій Церкві під колеса маршрутки потрапила 11-річна дівчинка. Дитина отримала перелом кісток лівого передпліччя.

Як повідомляли «ФАКТИ», народні депутати мають намір посилити покарання за ДТП. До порядку денного Ради внесли чотири законопроєкти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху.

Фото https://dp.npu.gov.ua/

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