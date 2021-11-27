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Події

Вибух газу у Новій Одесі: зруйновано квартири на четвертому та п'ятому поверхах житлового будинку

11:21 27 листопада 2021
рятувальники на місці НП

У суботу, 27 листопада, у місті Нова Одеса Миколаївської області у п'ятиповерховому будинку вибухнув газ. Внаслідок вибуху зруйновано два верхні поверхи. Про це повідомили у Миколаївському обласному главку ДСНС.

Вибух стався на вулиці Бузькій, 47. На місце НП виїхали всі оперативні служби.

Від вибуху майже повністю зруйновано два верхні поверхи та постраждав третій.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати двоє людей. Інформація щодо інших постраждалих з'ясовується.

До ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, у вересні у Кривому Розі стався вибух газу у дев'ятиповерхівці.

Фото https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA, https://www.0512.com.ua/

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