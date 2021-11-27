Смертельна ДТП у Києві: легковий автомобіль від удару потрапив під колеса фури, водій загинув

В Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у столичній поліції.

Аварія за участю двох легкових автомобілів та вантажівки сталася вночі.

За попередніми даними, водій автомобіля KIA не впорався з керуванням й машина вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Skoda, яка відлетіла під фуру. Внаслідок аварії 41-річний водій Skoda помер у лікарні.

Після інформації Telegram-каналу «Вартові Еспресо», водій KIA розповів, що їхав з роботи й заснув за кермом, через що допустив зіткнення з іншим автомобілем на зустрічці.

За словами водія вантажівки DAF, він рухався у правій смузі, а Skoda Fabia — паралельно у другій. Одночасно з боку метро «Чернігівська» на зустрічну смугу на великій швидкості вилетіла KIA й врізалася у Skoda. Внаслідок зіткнення Skoda опинилася під колесами тягача.

Правоохоронці затримали 26-річного водія KIA. Тестування на приладі «Драгер» показало відсутність алкоголю у його організмі.

Затриманому повідомили підозру. Якщо провину водія буде доведено, йому може загрожувати до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, вчора в Кам'янському Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП, в якій загинули жінка та її трирічна дитина. Ще двох людей травмовано.

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