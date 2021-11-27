У потрійній ДТП під Вінницею фура виїхала на зустрічну смугу, вбивши подружжя

Під Вінницею у страшній ДТП із фурою загинули двоє людей. Подружжя 60 та 58 років із Вінницької області ввечері 26 листопада їхало трасою М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький, коли в районі селища Вороновиця на зустрічну смугу виїхала вантажівка Iveko Stralis. Після зіткнення легкового авто з фурою водій та пасажирка Volkswagen Touran померли на місці аварії. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Які причини призвели до аварії, наразі встановлюється. 55-річний водій вантажного авто розповів слідчим, що збирався виконати розворот. Чоловіка перевірили на алкоголь, але експертиза підтвердила, що водій був тверезий.

Поліція шукає свідків ДТП

У зіткненні з фурою постраждали два легковики. Крім Volkswagen Touran з літнім подружжям, був пошкоджений ще й Citroen Berlingo. Молодих мешканців Вінниці (водія та пасажира) госпіталізовано, оскільки вони отримали численні травми.

Тих, хто проїжджав трасою в районі селища Вороновиця, просять допомогти розслідуванню

Поліція просить відгукнутися тих, хто 26 листопада близько 18.20 проїжджав трасою на в'їзді до селища Вороновиця з боку Вінниці. Відео з автореєстраторів допоможе встановити, що спричинило аварію.

Нагадаємо, ще одна велика ДТП із фурою сталася у Києві. Водій KIA не впорався з керуванням, машина вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Skoda, та відлетіла під фуру. Загинув водій Skoda.

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