Літак Берлін — Харків компанії Wizzair не зміг сісти в пункті призначення: що відомо

Сильний туман у Харківській області 27 листопада порушив роботу аеропорту. Літак із Берліна компанії Wizzair не зміг через погодні умови приземлитися у Харкові, і лайнер довелося відправити до Києва. За інформацією аеропорту, зворотний рейс із Харкова до Берліна о 20:00 аналогічно було скасовано.

Як повідомляє Telegram-канал ТруХа, пригоди пасажирів берлінського рейсу в Києві не закінчилися. Людей близько двох годин не випускали з літака. До Харкова пасажирам довелося добиратися потягом за власний рахунок.

Через щільний туман у Харкові затримано й інші рейси. Так, літак SkyUp на курорти Єгипту замість 10 години ранку вилетів лише о 17:00. Вранці 28 листопада частину рейсів також було відкладено.

Нагадаємо, пасажири, які планують відпочинок у теплих країнах, часто нарікають на затримки рейсів. Так, влітку авіакомпанія зіпсувала враження від відпустки туристам, які поверталися з Батумі. А в «Борисполі» авіаперевізник «забув» групу дітей, які прямували до Кракова.

Фото pixabay.com

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