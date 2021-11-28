Вибух у Новій Одесі: з-під завалів дістали ще одного загиблого, поліція порушила справу (фото, відео)

Вночі рятувальники у Новій Одесі Миколаївської області продовжили розбирати завали на місці вибуху у житловому будинку. З-під уламків дістали другу жертву, особу загиблого поки що не розголошують. Першою загиблою стала власниця квартири на четвертому поверсі. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вночі з-під завалів дістали другу жертву

У п'ятиповерхівці, ймовірно, вибухнув газ, через що було повністю зруйновано чотири квартири (дві на п'ятому і дві на четвертому поверсі).

Розбір завалів продовжується

Рятувальники припускають, що під час вибуху в одній із зруйнованих квартир міг знаходитися ще один мешканець. Деблокація завалів та пошуки потерпілого тривають.

Поліція розпочала розслідування за статтею про порушення правил пожежної чи техногенної безпеки, що спричинили загибель людей. Встановлюються обставини вибуху та причини трагічної події.

Нагадаємо, вибух у Новій Одесі стався 9:20 27 листопада. Постраждали троє людей, двоє загинули. Ще 54 мешканців будинку евакуювали та тимчасово відселили. Мешканцям 30 квартир запропонували місця у готелі, але цією можливістю скористалася лише одна людина, решта розмістилася у знайомих та родичів.

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