Режисер Любомир Левицький потрапив у ДТП на Пейзажній алеї у Києві

Відомий український режисер Любомир Левицький («Штольня», «Скажене весілля-3», «Тіні незабутих предків») потрапив у ДТП у Києві. На Пейзажній алеї Левицький розтрощив автомобіль, коли в'їхав у болард. Фото з місця аварії режисер опублікував у Instagram.

Як пояснив режисер, він перед заїздом у двір дав сигнал, щоб паркувальні стовпчики опустилися, але один із болардів спрацював не так, як слід, несподівано піднявся, зіпсувавши днище та бампер машини та пошкодивши радіатор.

«Я чую звук, до якого ми звикли в екшн-фільмах. Перша думка: самокат упав на землю, і я його не помітив», — згадував Левицький.

Чекаючи на евакуатор, режисер встиг попозувати на тлі розбитого авто. «У 60% людей, які проходили поруч, була неймовірна радість та емоції на обличчях. Діставались всі гаджети і робилися фото та відео. Чомусь стає людям радісно, коли бачать халепу в інших», — констатував режисер.

Нагадаємо, раніше у ДТП потрапив відомий український актор Михайло Жонін (виконавець ролі капітана Ігоря Гнездилова у серіалі «Пес»).

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