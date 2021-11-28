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Події

Число жертв вибуху п'ятиповерхівки у Новій Одесі знову зросло

17:19 28 листопада 2021
Вибух будинку

В Новій Одесі Миколаївської області, де 27 листопада у житловому будинку стався вибух, під уламками знашли тіло ще однієї людини. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок вибуху загинуло 3 особи (о 16:46 та о 23:25 27 листопада та о 16:10 28 листопада підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 27 листопада підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя — госпіталізований до лікарні, 2 особи — в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились). З будинку проведено евакуацію 54 осіб», — йдеться у повідомленні.

На даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливої заблокованої особи.

Як писали «ФАКТИ», у п'ятиповерхівці, ймовірно, вибухнув газ, через що було повністю зруйновано чотири квартири (дві на п'ятому і дві на четвертому поверсі). Вночі рятувальники дістали з-під уламків другу жертву.

Фото: ДСНС

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