Стеля обрушилася на дітей прямо під час уроку в одеській школі: перші подробиці та відео

Вранці 29 листопада в одеській школі № 111 (район Слобідка) прямо на уроці в одному з класів обвалилася стеля. Шматки штукатурки впали на парти та підлогу, а також усипали особисті речі школярів.

На відео, опублікованому в мережі самими учнями, вчитель запитує дітей, чи все нормально. Однак, за даними одного з місцевих Telegram-каналів, як мінімум одна дитина отримала під час інциденту травми.

Причини того, що трапилося, ще встановлюються, у ЗМІ пишуть, що всьому виною може бути підвищена вологість у приміщенні.

Нагадаємо, у 2019 році подібний інцидент стався у харківській школі № 5. Там стеля обрушилася у прольоті сходової клітки. Постраждалих вдалося уникнути лише тому, що у школі вже закінчились уроки.

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