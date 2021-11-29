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Події

Під Вінницею стався витік небезпечного аміаку на заводі: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару

15:19 29 листопада 2021
рятувальник

У понеділок, 29 листопада, на Вінниччині стався витік аміаку з залізничної цистерни, повідомили у ДСНС.

НП сталася недалеко від міста Немирів на території ПрАТ «Райагрохім». Із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

Рятувальники одразу евакуювали людей.

Були вжиті заходи щодо запобігання розповсюдженню хмари. Рятувальники відкачують аміак з цистерни.

А також за допомогою розпорошених водних струменів проводиться осадження пари газу.

За даними рятувальників, ситуація з витоком контролюється. Постраждалих через інцидент немає.

Аміак є сполукою азоту з воднем. Це безбарвний газ з їдким запахом, що вражає очі та дихальні шляхи, що викликає сильний кашель, задуху. При сильній концентрації може спричинити смерть.

Раніше в Сумах стався витік п'яти тонн аміаку.
https://crime.fakty.ua/248 340-v-sumah-proizoshla-utechka-pyati-tonn-ammiaka-foto

Фото https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/

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