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Події

Підпалили волосся та обличчя: на Хмельниччині жорстоко познущалися з хлопця

16:16 29 листопада 2021
сірники

У суботу, 27 листопада, у Хмельницькому невідомий напав на 18-річного юнака. Хлопцеві підпалили волосся та обличчя, повідомили в обласному главку поліції.

НП сталася поблизу одного із розважальних закладів обласного центру.

Хлопець повідомив поліції, що невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся та обличчя. Постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та вивчають відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.

Нагадаємо, у Харківській області споживач обстріляв бригаду робітників-ремонтників енергокомпанії.

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