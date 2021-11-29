На Волині молодий поліцейський застрелився у відділенні поліції

У понеділок, 29 листопада, в Ковелі Волинської області у відділенні патрульної поліції наклав на себе руки один з поліцейських. Про це повідомляють «Волинські Новини».

Трагедія сталася близько полудня на вулиці Драгоманова.

28-річний поліцейський застрелився у туалеті.

Колеги, почувши постріл, побігли до вбиральні та виявили тіло хлопця з вогнепальним пораненням.

Попри те, що «швидка допомога» прибула оперативно, врятувати чоловіка не вдалося.

Раніше під Черніговом вчинив самогубство військовослужбовець-контрактник.

А на початку жовтня у Мелітополі застрелився відомий бізнесмен.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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