На Волині молодий поліцейський застрелився у відділенні поліції
У понеділок, 29 листопада, в Ковелі Волинської області у відділенні патрульної поліції наклав на себе руки один з поліцейських. Про це повідомляють «Волинські Новини».
Трагедія сталася близько полудня на вулиці Драгоманова.
28-річний поліцейський застрелився у туалеті.
Колеги, почувши постріл, побігли до вбиральні та виявили тіло хлопця з вогнепальним пораненням.
Попри те, що «швидка допомога» прибула оперативно, врятувати чоловіка не вдалося.
Раніше під Черніговом вчинив самогубство військовослужбовець-контрактник.
А на початку жовтня у Мелітополі застрелився відомий бізнесмен.
Фото: https://ua.depositphotos.com43
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