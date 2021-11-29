Вбив матір та 8-річну сестру, й викинув їхні тіла у колодязь: молодий буковинець отримав довічно за подвійне вбивство

У Чернівецькій області суд засудив до довічного ув'язнення 22-річного чоловіка за подвійне вбивство. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що 22-річний чоловік у вересні 2019 року зарізав свою 40-річну матір та 8-річну сестру. Після цього викинув їхні тіла у колодязь, а сам виїхав за межі області.

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. У листопаді 2021 року Верховний суд України визнав цей вирок справедливим та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій.



Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровській області заарештували 62-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 57-річної покоївки.



Ще одна трагедія сталася у Києві. Там 16-річний підліток вирізав усю свою родину.

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