В Києві грабіжники підірвали банкомат та вкрали гроші: копи розпочали спецоперацію

У вівторок, 30 листопада, у Дарницькому районі Києва невідомі пошкодили банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. Про це повідомили у Нацполіції.

На місце негайно вирушили поліцейські та інші профільні служби.

Було встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат та зникли з грошима.

У столиці запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їхнє затримання.

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею «крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах або організованою групою».

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві накрили мережу фальшивих пунктів обміну валют.

Фото https://kyiv.npu.gov.ua/

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter