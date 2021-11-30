Вдарив 4 рази сокирою по шиї та голові: на Житомирщині син зарубав батька і потрапить за грати

На Житомирщині на 8 років за грати відправиться 28-річний чоловік, який зарубав свого батька.

Як повідомляє видання «Журнал Житомира», йдеться про вбивство, яке сталося 8 березня 2020 року у Малині, де вранці посварилися родичі.

Син, що схопився за сокиру, ударив батька чотири рази по шиї та голові. 49-річний чоловік помер від отриманих травм та втрати крові.

Сам обвинувачений стверджував, що напередодні трагедії він повернувся з Києва, де на той час мешкав. Чоловік стверджував, що батько був на кухні, вони поспілкувалися, а потім він пішов до себе і заснув. А прокинувшись від шуму, спустився на перший поверх, де побачив батька в калюжі крові.

Зазначається, що суд визнав його показання такими, що не відповідають показанням його матері та інших свідків.

Чоловіка визнали винним у умисному вбивстві та засудили до 8 років позбавлення волі.

Раніше суд засудив до довічного ув'язнення жителя Полтавської області, який у 2019 році зарубав сокирою батьків, а потім підпалив будинок, щоб приховати сліди злочину.

А на Одещині затримали чоловіка, який убив сокирою односельчанку і кинув її тіло на вулиці. 45-річний житель Болградського району був раніше засуджений за аналогічний злочин.

Фото з Pixabay.

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