На окупований Крим обрушився турецький ураган: постраждали 6 людей, тисячі залишилися без світла

На окупований Крим навалилася негода. Сильний ураган, що наробив багато бід у Туреччині, прийшов на пів острів з Босфору.



Пориви вітру сягали 33 м/с. Шторм призвів до відключення світла. На ранок 30 листопада знеструмленими залишаються 450 трансформаторних підстанцій, електрики немає у 12 тисяч жителів Криму, повідомили у російському МНС.



Електропостачання відсутнє у Сімферополі, Ялті, Білогірському, Бахчисарайському та Радянському районах.

Так звана голова адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що внаслідок розгулу стихії у місті постраждали чотири особи. Троє травмовані деревами, ще одна людина травмована зірваною вітром антеною.

Про постраждалих повідомляє влада Алушти та Сімферополя.

Стихія! Від вітру впала величезна сосна на будинок торгівлі. (Сосну шкода) Також упав паркан санаторію МО. (тепер вхід вільний pic.twitter.com/mTMrlDDu72 — смт. Гурзуф (@torvi2502) November 29, 2021

Кримський блозі RoksolanaКримUA пулікує знімки негоди на окупованому півострові.

У Севастополі зупинили рух через бухту, що розділяє місто. У Ялті через ураган затонуло судно, ще дещо зірвало з якоря.

Алушта

вчорашній легкий вітерець pic.twitter.com/o62TSwJ5Bo — RoksolanaКримUA (@RoksolanaKrim) November 30, 2021

У Керченській протоці фактично зупинено судноплавство. У черзі на проходження протоки перебувають близько 200 суден.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у середу, 1 грудня, в Україні очікується дощ зі снігом. У Криму сильний дощ. Температура вдень +13…+16 градусів.

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