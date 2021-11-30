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Події

На окупований Крим обрушився турецький ураган: постраждали 6 людей, тисячі залишилися без світла

12:10 30 листопада 2021
ураган

На окупований Крим навалилася негода. Сильний ураган, що наробив багато бід у Туреччині, прийшов на пів острів з Босфору.

Пориви вітру сягали 33 м/с. Шторм призвів до відключення світла. На ранок 30 листопада знеструмленими залишаються 450 трансформаторних підстанцій, електрики немає у 12 тисяч жителів Криму, повідомили у російському МНС.

Електропостачання відсутнє у Сімферополі, Ялті, Білогірському, Бахчисарайському та Радянському районах.

Так звана голова адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що внаслідок розгулу стихії у місті постраждали чотири особи. Троє травмовані деревами, ще одна людина травмована зірваною вітром антеною.

Про постраждалих повідомляє влада Алушти та Сімферополя.

Кримський блозі RoksolanaКримUA пулікує знімки негоди на окупованому півострові.

 

У Севастополі зупинили рух через бухту, що розділяє місто. У Ялті через ураган затонуло судно, ще дещо зірвало з якоря.

У Керченській протоці фактично зупинено судноплавство. У черзі на проходження протоки перебувають близько 200 суден.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у середу, 1 грудня, в Україні очікується дощ зі снігом. У Криму сильний дощ. Температура вдень +13…+16 градусів.

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