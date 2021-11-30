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Події

Хлопцю було всього 22 роки: на Херсонщині поїзд на смерть збив молодого поліцейського

12:35 30 листопада 2021
рейки

У вівторок, 30 листопада, у Херсонській області сталася трагедія — під потяг потрапив поліцейський. Від отриманих травм він загинув на місці, повідомили у патрульній поліції.

Загиблий — співробітник патрульного управління патрульної поліції у Херсонській області лейтенант поліції Владислав Завістовський.

Правоохоронцю було 22 роки. В поліції він служив з 2019.

За попередньою інформацією, патрульний йшов сьогодні вранці на службу, переходив залізничні колії та потрапив під потяг.

У соцмережах пишуть, що поряд з тілом знайшли мобільний телефон з увімкненим аудіоплеєром. Ймовірно, поліцейський слухав музику в навушниках й не почув звуку поїзда, що призвело до загибелі.

Раніше повідомлялося про трагедію на Волині. У Ковелі у відділенні патрульної поліції покінчив життя самогубством один з поліцейських. Загиблому було 28 років.

Фото pixabay.com

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