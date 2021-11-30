Цілий день курила та пила каву: у СІЗО Полтави померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру

У СІЗО Полтави померла 20-річна Вероніка Моторина, яку засудили до 15 років ув'язнення за вбивство інструктора у тирі.

Як повідомляє «ТСН», дівчина перебувала не у в'язниці, а у СІЗО, оскільки вирок суду ще не набрав чинності — була подана апеляція.

В обласній прокуратурі факт смерті засудженої підтвердили, проте причини не назвали, наголосивши, що цим займуться експерти.

У мережі повідомляли, що напередодні Вероніка відмовлялася від їжі, вона цілий день курила та пила каву, після чого у неї стався епілептичний напад. Зусилля співробітників СІЗО, які намагалися її відкачати, успіхом не завершилися.

Нагадаємо, що мешканка Дніпра застрелила 64-річного працівника тиру у Полтаві взимку 2020 року. Під час судового засідання вона заявила, що скоїла злочин через депресію, до якої її довів хлопець.

Нагадаємо, що на Київщині 15-річна дівчина застрелила з пневматичної рушниці 16-річного хлопця. Школярі після ЗНО вирішили зробити фото для соцмереж зі зброєю, дівчина натиснула на спусковий гачок і влучила юнакові в груди. Він помер дома.

Фото «Суспільного».

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter