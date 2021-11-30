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Події

«Розборки» у супермаркеті: у Запоріжжі незадоволений покупець підстрелив продавця

13:59 30 листопада 2021
пістолет

У понеділок, 29 листопада, у Комунарському районі Запоріжжя сталася стрілянина. Про НП повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався на вул. 40 років Перемоги у продуктовому магазині. Повідомляється, що 47-річний чоловік отримав кульове поранення та був госпіталізований.

Покупець поскандалив з продавцем, а потім дістав пістолет травматичної дії, вистрілив у продавця та втік, пишуть «Запорізькі вісті».

У поліцію про стрілянину у магазині повідомили медики. Поліція розпочала пошуки нападника.

Нагадаємо, раніше скандал між пасажиром та машиністом стався у харківському метро. Машиніст кулаками заспокоїв п'яного пасажира, який чіплявся до людей.

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