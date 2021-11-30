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Події

У Кременчуці під Полтавою медики намагаються врятувати 4-річну дитину: малюк випив 60 пігулок

14:36 30 листопада 2021
Руки

У Кременчуці Полтавської області до лікарні з сильним отруєнням потрапив чотирирічний хлопчик, який проковтнув близько 60 пігулок. Малюк у тяжкому стані, повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням на оперативні служби міста.

Дитина потрапила до реанімаційного відділення дитячої лікарні міста близько першої години ночі 30 листопада.

Медики діагностували у хлопчика сильне медикаментозне отруєння. За словами мами дитини, нібито син випив 64 пігулки.
Як це сталося, не повідомляється.

Раніше в Росії семирічна дівчинка потрапила до лікарні, отруївшись цукеркою з наркотиком, якою її пригостили у садочку.

А у Дніпрі, надивившись челенджів в інтернеті, 15-річна дівчинка випила 20 пігулок й потрапила до стаціонару. На щастя, лікарям вдалося її врятувати.

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