Струмінь у кілька метрів, трамваї стоять, 400 будинків без води: у Харкові масштабна аварія

Нвдовзі після комунальної аварії під Києвом, коли без світла та води сиділи жителі Вишгорода, серйозна НП сталася у Харкові — в районі парку Перемоги прорвало водопровід великого діаметру.

Про це повідомили у спеціалізованому сервісі з поширення оперативної інформації «Харків». Наголошувалося, що проблеми з гарячою та холодною водою чекають на мешканців Салтівки.

Мешканці Салтівки, наразі будуть проблеми з холодним та гарячим водопостачанням через порив водопроводу великого діаметру в р-ні парку Перемоги pic.twitter.com/4T2LyepfPR — @XAPKIB (@XAPKIB) December 1, 2021

У "Харківводоканалі" повідомили, що тимчасово припинено водопостачання (до 17:00 – 20:00) на низці вулиць міста.

За словами заступника голови підприємства Владлена Волкова, без холодної води залишаються понад 400 будинків, передає «Суспільне». Він зазначив, що поки триватиме ремонт, водоканал намагатиметься забезпечити водою перші поверхи багатоповерхівок. У шкіл та лікарень є резерв води, для споживачів організують підвезення цистернами.

Зазначається, що трубі, де стався порив, понад 30 років, її тестували влітку і проблем не було. Причиною аварії міг стати перепад температури або тривалий час експлуатації.

Тим часом, ресурс «ХС Харків» повідомляє, що на Салтівському шосе в районі храму Святої Матрони сталася аварія на водоводі діаметром 1200 міліметрів. На сторінці в Telegram виклали відео величезного гейзера, який бив з-під землі.

Нагадаємо, що восени серйозна аварія сталася в Києві, де трапився прорив труби з гарячим водопостачанням. Автомобіль «Київводоканалу», який приїхав для ліквідації НП у Голосіївському районі, провалився під асфальт.

Фото — скріншот.

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