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Події

Вибух в житловому будинку на Одещині: перші подробиці (фото)

14:38 1 грудня 2021
Рятівник

Під Одесою у середу, 1 грудня, у приватному житловому будинку пролунав вибух — у охопленому вогнем домі знаходилася жінка похилого віку.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, НП сталася в Ізмаїлі — на вулиці Пирогова.

Фото ДСНС.

Опівдні рятувальники пожежу ліквідували. У процесі гасіння пожежі з будинку врятували господиню будинку — їй знадобилася допомога медиків.

Фото ДСНС.

Ймовірною причиною надзвичайної події називають порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі — господиня будинку використовувала бензин.

Нагадаємо, що днями у Новій Одесі (Миколаївська область) пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку — було повністю зруйновано чотири квартири, загинули люди. Рятувальники, які протягом кількох днів розбирали завали, знайшли тіла трьох загиблих.

Фото ДСНС.

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