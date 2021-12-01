У Запоріжжі відвідувач продуктового магазину, який після прохання одягнути захисну маску встряг у бійку, а потім і вистрілив власнику в обличчя, став фігурантом кримінального провадження за «хуліганською» статтею — чоловікові повідомили про підозру.

Як повідомляють у ГУНП у Запорізькій області, конфлікт між покупцем та власником магазину виник увечері 29 листопада. 47-річного потерпілого доправили до лікарні з кульовим пораненням.

«Встановлено, що близько 18:30 у приміщенні продовольчої крамниці на вулиці 40 років Перемоги між власником магазину та відвідувачем стався конфлікт через небажання останнього одягати медичну маску. В результаті виникла сутичка, покупець пішов з магазину, але за 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він здійснив з неї постріл в обличчя підприємцю і втік» , — повідомили в поліції і додали, що за свідченнями потерпілого та свідків, відвідувач був п'яний.

Стрілка розшукали за гарячими слідами — ним виявився місцевий житель 1972 року народження, який мав дозвіл на травматичний пістолет.

Фото НПУ.

Зброю у нього вилучили та повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — ув'язнення від 3 до 7 років.

Фото НПУ.

Вирішується питання щодо обрання жителю Запоріжжя запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно у метро Харкова між екс-співробітником податкової міліції та групою студента стався конфлікт — чоловік зробив юнакам зауваження щодо захисних масок. Хлопці грубо відповіли, конфлікт продовжився і на станції метро — студенти почали штовхати чоловіка, а він кілька разів вистрілив із пістолета, у тому числі й один раз у ногу одного із хлопців.

Фото ГУНП у Запорізькій області.

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