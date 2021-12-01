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Події

«Розстріл» нелегалів на кордоні з Білоруссю: з'явилася реакція прикордонної служби України

18:00 1 грудня 2021
Мігранти біля кордонів ЄС

Українські прикордонники відреагували на відео, поширене російськими Telegram-ресурсами, на якому нібито зафіксовано розстріл українськими військовими мігрантів, які прорвалися з Білорусі на територію Зони відчуження під Чорнобилем.

Начебто на відео видно напис PRILUKI, а сам ролик записаний 29 листопада.

Тим не менш, Державна прикордонна служба України зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності та появи груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т. ч. в районі Чорнобильської зони не було.

У зв'язку з цим прикордонники звертаються до громадян залишатися свідомими, закликаючи не поширювати інформацію фейкових ресурсів, яку використовують російська пропаганда.

Нагадаємо, напередодні мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі, але лише до Польщі, і під контролем силовиків Лукашенка. Польські прикордонники регулярно повідомляють про спроби порушення кордонів ЄС з боку мігрантів із Близького Сходу, які стали своєрідною «гібридною зброєю» офіційного Мінська у боротьбі з Брюсселем.

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