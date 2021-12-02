У багатоповерхівці на Донеччині стався вибух: є постраждалий

Вдень у четвер, 2 грудня, у місті Покровськ (Донецька область) в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку прогримів вибух.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, надзвичайна подія сталася опівдні у мікрорайоні Південний.

Фото ДСНС.

«У квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без подальшого горіння. Несучі конструкції не зруйновані», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС.

Рятувальники також повідомили про одного травмованого. Постраждалий — господар квартири 1985 року народження. Його доставили до хірургічного відділення Покровської районної центральної лікарні з діагнозом: термічні опіки кистей рук, голови та обличчя. Стан потерпілого задовільний.

Фото ДСНС.

Внаслідок вибуху знищено 2 віконні блоки та 1 дверний блок квартири, пошкоджено 1 міжквартирну та 2 міжкімнатні стіни. Причину вибуху встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області у п'ятиповерховому будинку вибухнув газ — було зруйновано два верхні поверхи, третій поверх пошкоджено.

Внаслідок НП загинули троє людей, ще троє постраждали.

Фото ДСНС.

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