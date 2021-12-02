27.19 / 27.40 30.70 / 31.06
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Миколаєві підірвали 90-метрову трубу котельні (вражаюче відео)

16:04 2 грудня 2021
труба

У четвер, 2 грудня, у Миколаєві на території заводу «Океан» демонтували 90-метрову трубу котельної, що не діє, передає місцевий сайт «Новини-N».

Роботи проводило спеціалізоване підприємство. Демонтаж стався методом «обвалення у заданому напрямку за допомогою вибуху шпурових зарядів».

Вибухові роботи здійснювали ТОВ «БВР Укрвибухсервіс», яке має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

96-метрова труба — останній об'єкт, який демонтували у колишній котельні. Труба впала штатно, згідно з розрахунками.



За інформацією ресурсу, котельня давно була виведена з експлуатації, а 90-метрова труба почала руйнуватися та несла загрозу для оточення. Демонтаж за допомогою контрольованого вибуху — найшвидший та найбезпечніший спосіб.

Нагадаємо, демонтаж аварійної будівлі у Житомирі ледь не закінчився трагедією.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Денис Романенко

Забрав готівкою: водій маршрутки з Вишневого виграв 100 тисяч гривень

Фото-переможець

Названо переможців конкурсу на найкращі весільні фото року

дитина

На Рівненщині 3-річна дитина засунула руку у включену пральну машинку під час віджиму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.