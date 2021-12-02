У Миколаєві підірвали 90-метрову трубу котельні (вражаюче відео)

У четвер, 2 грудня, у Миколаєві на території заводу «Океан» демонтували 90-метрову трубу котельної, що не діє, передає місцевий сайт «Новини-N».

Роботи проводило спеціалізоване підприємство. Демонтаж стався методом «обвалення у заданому напрямку за допомогою вибуху шпурових зарядів».

Вибухові роботи здійснювали ТОВ «БВР Укрвибухсервіс», яке має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

96-метрова труба — останній об'єкт, який демонтували у колишній котельні. Труба впала штатно, згідно з розрахунками.

За інформацією ресурсу, котельня давно була виведена з експлуатації, а 90-метрова труба почала руйнуватися та несла загрозу для оточення. Демонтаж за допомогою контрольованого вибуху — найшвидший та найбезпечніший спосіб.

Нагадаємо, демонтаж аварійної будівлі у Житомирі ледь не закінчився трагедією.

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