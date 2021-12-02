Інцидент у метро Києва: дівчина впала на рейки, рух по синій гілці було зупинено (відео)

У четвер, 2 грудня, у київському метро на станції «Палац Україна» пасажир потрапив під потяг, повідомили у метрополітені.

В результаті НП, рух по «синій» гілці було обмежено.

«На станції „Палац Україна“ пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликані медики та правоохоронці. Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Станом на 18:30 рух на синій гілці метро відновили.

За повідомленнями Telegram-каналів, постраждала молода дівчина. Про її стан та причину падіння нині нічого не невідомо.

Раніше схожі інциденти вже неодноразово відбувалися на різних станціях київського метро.

Станції метрополітену також закривали через анонімне повідомлення про мінування. Загроза не підтвердилася.

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