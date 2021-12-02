Трагедія у Кривому Розі: внаслідок обвалу на шахті загинула людина

У четвер, 2 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області на шахті підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал. Внаслідок якого загинув прохідник, повідомили у Державній службі з питань праці.



За даними відомства, обвал стався при виконанні робіт у шахті на глибині 1135 метрів. Загинув працівник компанії «Світекс».

Управління Держпраці у Дніпропетровській області розпочало розслідування причин обвалу на шахті та загибелі прохідника.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Росії сталася масштабна аварія на шахті «Листвяжна» у Кузбасі. Загинули 14 людей.

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