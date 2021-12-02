27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія у Кривому Розі: внаслідок обвалу на шахті загинула людина

21:49 2 грудня 2021
каска шахтаря

У четвер, 2 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області на шахті підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал. Внаслідок якого загинув прохідник, повідомили у Державній службі з питань праці.

За даними відомства, обвал стався при виконанні робіт у шахті на глибині 1135 метрів. Загинув працівник компанії «Світекс».

Управління Держпраці у Дніпропетровській області розпочало розслідування причин обвалу на шахті та загибелі прохідника.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Росії сталася масштабна аварія на шахті «Листвяжна» у Кузбасі. Загинули 14 людей.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

салат

Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.