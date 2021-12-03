Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранений

На Донбасі у районі операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська знову обстріляли українські позиції. Поранено військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомив пресс-центр ООС.

Українського воїна вивезли до шпиталю. Стан пораненого задовільний.

За добу 3 грудня зафіксовано шість обстрілів. Російські найманці відкривали вогонь із протитанкової МТ-12 у напрямку Красногорівки, застосовували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети в районі Кримського. Крім того, з артилерії 122 мм та озброєння БМП-1 обстріляно українські позиції біля Станиці Луганської. Також ворог відкривав вогонь біля Зайцевого та Попасної.

Нагадаємо, командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк повідомив, що українські військові постійно посилюють рубежі та паралельно розгортають резерви, оскільки від ворога можна чекати будь-якого розвитку ситуації, навіть неадекватного.

Фото архів MinistryofDefence.UA/Facebook

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