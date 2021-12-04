Пориви вітру та мокрий сніг: в Україні знеструмлено 130 населених пунктів (відео)

Через сильний вітер та снігопади у західних областях України 130 сіл та селищ залишилися без світла. Від негоди постраждали Львівська та Івано-Франківська області. Бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Про це повідомляє ДСНС.

На Львівщині за останню добу на перевалах випало 50−60 см снігу. Працює спецтехніка, щоби розчистити дороги.

Траса Н-12 у районі Яблуниці

Виникли затори на дорогах Івано-Франківська:

Frankivsk 112/Telegram

4 грудня снігопади перейшли на південний схід. Засипає Одесу:

У Карпатах уночі вдарили морози -16 градусів. На перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Намети, де можна зігрітися, відпочити та зарядити телефон, з'явилися на Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському та Вишківському перевалах.

Мобільний пункт обігріву

Усіх, хто збирається в гори, рятувальники переконливо просять не здійснювати сходження наодинці і не підніматися під час негоди. На вихідні 4−5 грудня у Карпатах очікується сильний сніг, оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.

Гора Піп Іван Чорногорський

Тих, хто піде в гори після закінчення снігопаду, рятувальники просять зареєструвати свою групу в Службі порятунку західного регіону, підібрати правильний одяг та спорядження, а у разі НП дзвонити за номером 101.

Гора Піп Іван Чорногорський

Нагадаємо, з 6 по 10 грудня снігопади посиляться, оскільки погоду визначатимуть циклони. Про це у статті «Вночі мінус, удень плюс: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у першій декаді грудня».

Фото Ukravtodor.Gov.Ua/Facebook, if.dsns.gov.ua, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

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