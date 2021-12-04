Вбивство байкера в Києві: через 4,5 роки суд нарешті виніс вирок у гучній справі

В Києві вироком Дарницького районного суду 2 грудня 2021 року було засуджено чоловіка, який у 2017 році на Харківському шосе застрелив байкера. Вбивці присудили 12 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

«Згідно із матеріалами обвинувачення, 24.05.2017 у ході дорожнього конфлікту обвинувачений здійснив з автомобіля кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих поранень помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік», — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що у 2016 році обвинувачений, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

«Протягом досудового розслідування обвинувачений продовжував вчиняти злочини, зокрема, перебуваючи за рішенням суду у психіатричному закладі, чоловік неодноразово покидав його територію, а також зберігав у своїй палаті наркотичні речовини. Обвинувальний акт за вказаними фактами наразі перебуває на розгляді у Васильківському міськрайонному суді Київської області», — повідомили в прокуратурі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що гучне вбивство байкера сталося 24 травня 2017 року на Харківському шосе. Юрій Калініченко їхав мотоциклом, а вбивця — пасажирським сидінням жовтого «Сеату» (за кермом, як з'ясувалося пізніше, перебувала його співмешканка). На перехресті «Сеат» впритул під'їхав до мотоцикла, і пасажир автомобіля відкрив стрілянину. Мотоцикліст Юрій Калініченко помер від отриманих поранень. Що спричинило вбивство, не зрозуміло досі. Того дня вбивця бачив Юрія Калініченка вперше у житті. Слідство не відкидає, що все почалося з конфлікту на дорозі. Злочинець виразних показань не дав. З місця вбивства він втік. Оголосився лише за два дні, коли про нього вже написали ЗМІ. Вину він не заперечував. Але в матеріалах справи зненацька з'явилися результати психіатричної експертизи обвинуваченого, де було сказано, що судити його не можна. Мовляв, перебуваючи у СІЗО, злочинець «впав у депресію і потребує тривалого лікування у спеціальній установі». На підставі цієї експертизи вбивцю Юрія Калініченка відправили до психоневрологічної лікарні у Глевасі.

У 2019 році Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 2 та змінив запобіжний захід чоловікові з поміщення до психіатричної установи на утримання під вартою у слідчому ізоляторі (СІЗО).

Фото: Київська міська прокуратура

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