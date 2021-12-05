Колишнього заступника воєнкома Миколаївської області застрелили на полюванні
На Миколаївщині 4 грудня під час полювання застрелили 44-річного колишнього заступника обласного військового комісара області Олександра Жолудя. Як повідомили у поліції регіону, на полювання він прибув зі знайомими, і вбивцею став один із компанії.
За даними місцевих ЗМІ, фатальний постріл прогримів у момент, коли рушниця була в руках командира батальйону територіальної оборони Василя Рогози.
Оскільки Жолудь у цей час був поруч, він був поранений зблизька і рана виявилася смертельною.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».
Мисливська рушниця вилучили та направили на експертизу.
Опубліковано фото загиблого.
За даними Вєстєй, раніше Рогоза (імовірний стрілець) був підлеглим загиблого і обіймав посаду районного військкома в селищі Казанка Миколаївської області.
Нагадаємо, раніше схожі трагедії сталися на Львівщині та Вінниччині. В останньому випадку жертвою необережності людей зі зброєю став підліток, який вигулював собаку.
Фото Tathunter, novosti-n.org/192
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