Колишнього заступника воєнкома Миколаївської області застрелили на полюванні

На Миколаївщині 4 грудня під час полювання застрелили 44-річного колишнього заступника обласного військового комісара області Олександра Жолудя. Як повідомили у поліції регіону, на полювання він прибув зі знайомими, і вбивцею став один із компанії.

За даними місцевих ЗМІ, фатальний постріл прогримів у момент, коли рушниця була в руках командира батальйону територіальної оборони Василя Рогози.

Оскільки Жолудь у цей час був поруч, він був поранений зблизька і рана виявилася смертельною.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».

Мисливська рушниця вилучили та направили на експертизу.

Опубліковано фото загиблого.

Олександр Жолудь

За даними Вєстєй, раніше Рогоза (імовірний стрілець) був підлеглим загиблого і обіймав посаду районного військкома в селищі Казанка Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше схожі трагедії сталися на Львівщині та Вінниччині. В останньому випадку жертвою необережності людей зі зброєю став підліток, який вигулював собаку.

Фото Tathunter, novosti-n.org/

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