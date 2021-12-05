Зникла на Миколаївщині 9-річна дитина знайдена мертвою: перші подробиці

В Миколаївській області, де на полюванні застрелили колишнього заступника воєнкома, 5 грудня знайшли тіло зниклого 9-річного хлопчика. Про це йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

Тіло знайшли поліцейські у селищі Криве Озеро у ході розгорнутої пошукової операції у річці Кодима.

«Вчора до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме. Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. По тривозі був піднятий особовий склад відділення поліції № 2 Первомайського РВП та наближених районних відділень, а також кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Також долучилися рятувальники, місцеві мешканці волонтери та небайдужі громадяни. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми. Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву», — повідомили правоохоронці.

Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Як пише OBOZREVATEL, хлопчика звали Артур Василишин. Тіло хлопчика виявили у очереті біля річки. У Telegram-каналі «Одеса INFO» повідомили, що дитину без ознак життя знайшли одеські волонтери.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у селищі Товсте Тернопільської області на території непрацюючого молокозаводу у пакеті знайшли новонародженого хлопчика. Дитину побачила місцева мешканка. Вона була жива й плакала.

Фото: поліція Миколаївської області

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