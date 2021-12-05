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Затримано поліцейського, який став учасником смертельної ДТП під Києвом

12:37 5 грудня 2021
Затримано поліцейського, який став учасником смертельної ДТП під Києвом

На Києвщині, де знову сталася ДТП на «дорозі смерті», 32-річний поліцейський, начальник сектора вышгородської ювенальної поліції спровокував зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія». Як повідомили в обласному управлінні поліції, офіцер на власному автомобілі Volkswagen Passat їхав в напрямку села Нові Петрівці, де близько опівночі 4 грудня здійснив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія».

Від удару загинув 23-річний пасажир «Таврії», а 23-річний водій і 22-річна пасажирка були госпіталізовані. Жінка померла згодом від отриманих травм.

У мережі з'явилося відео.

Водія Volkswagen Passat доправили до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння і затримали.

Всі обставини ДТП з’ясовують співробітники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше під Одесою в ДТП загинули троє правоохоронців, ще один опинився в реанімації. Слідство схиляється до версії, що водій заснув за кермом, оскільки повертався до Одеси втомленим після службового відрядження

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