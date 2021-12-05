Ліфт із людьми зірвався з восьмого поверху в будинку під Харковом: подробиці інциденту

В селищі Пісочин на Харківщині ввечері 4 грудня впала кабіна ліфту, в якому перебувала родина з дитиною. Про це повідомили в поліції Харківської області.

На щастя, обійшлося без травм.

«Встановлено, що під час руху ліфт почав спускатися з великою швидкістю та зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин родина самостійно вибралася з кабіни. Тілесних ушкоджень ніхто з них не отримав», — сказано в повідомленні поліції.

Інцидент трапився близько 22:30, повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, голова сімейства, 36-річний чоловік все ж отримав забій поперекового відділу, проте від госпіталізації відмовився.

Падаючи, ліфт тричі різко зупинявся. Врешті він зупинився нижче першого поверху.

За словами заступника Пісочинського селищного голови Олександра Подшиваленка, надзвичайна подія сталася через перевантаження ліфта — в ньому перебувало четверо людей: двоє чоловіків та матір з п'ятирічною дитиною.

Наразі ліфт опломбували.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 275 («Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд») Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Нагадаємо, навесні в Одесі ліфт обірвався у 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. З першого поверху підйомник пролетів близько 7 метрів. Тоді постраждали семеро людей, в т. ч. двоє отримали травму голови.

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