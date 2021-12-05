Пішли кататися на снігоходах та загубилися: у Карпатах майже добу намагаються врятувати туристів

У суботу, 4 грудня, близько 6 години вечора рятувальники Закарпаття отримали повідомлення про те, що під час катання на снігоходах у районі полонини Руна Тур'є-Реметівської в Ужгородському районі заблукали туристи. Про це повідомили у ДСНС.



Телефонний зв'язок із заблукавшими періодично з'являвся, тому рятувальники за вказаними координатами пішли назустріч тим, що заблукали.

Пошуково-рятувальні роботи продовжились і вранці 5 грудня. 4 гірські пошуково-рятувальні відділення з села Вишка, Ужгорода, села Нижні Ворота та села Пилипець обстежили територію в районі долини Руна, Ужгородського району, шукали у гірській місцевості поблизу села Пашківці.

За даними ДСНС, до пошуків залучили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 машинах.

Вдень 5 грудня двоє з трьох вийшли на зв'язок й повідомили, що вони вже на турбазі.

Пошуки ще однієї людини продовжуються. Ситуація ускладнюється густим туманом у районі долини Руна Ужгородського району.

То, що загубився, шукають 2 пошукові групи — 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автомобілях.

Чоловік, якого шукають, виходив на зв'язок з двома своїми друзями, тому відомо, що він живий й перебуває десь у Воловецькому районі.

Нагадаємо, у Карпатах уночі вдарили морози -16 градусів. Синоптики попередили, що у Закарпатській області протягом найближчих трьох діб очікують погіршення погодних умов — сильні дощі, снігопади, пориви вітру та зниження температури.

Крім того, у високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

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