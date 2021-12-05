В Ужгороді спалили автомобілі місцевого журналіста та його дружини: що каже постраждалий

У неділю, 5 грудня, в Ужгороді невідомі підпалили дві машини місцевого журналіста Павла Білецького. Про це у соцмережі написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

В поліції Закарпаття, своєю чергою, повідомили, що 5 грудня близько половини шостого ранку надійшло повідомлення про спалах авто на околиці Ужгорода.

На місце виїхали пожежники та поліція. Subaru Forester згорів повністю, Volkswagen Beetle — частково.

За фактом навмисного підпалу відкрито кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту та проводить розслідування.

Томіленко пише, що журналіст цей підпал пов'язує зі своєю професійною діяльністю.

Павло Білецький — засновник та головний редактор інформагентства ЗІДО, член правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.

Сам Білецький у Facebook опублікував відео палаючого авто.

Нагадаємо, на початку листопада у Дубні Рівненської області невідомий спробував підпалити автомобіль помічника народного депутата з фракції «Слуги народу». Чоловіку вдалося самотужки згасити полум'я. Внаслідок займання автомобіль отримав незначні пошкодження.

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