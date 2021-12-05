Загинули двоє дітей та їхній батько: у страшній ДТП під Житомиром легковий автомобіль зіткнувся лоб у лоб з вантажівкою

У неділю, 5 грудня, на трасі Київ — Чоп у Житомирській області сталася страшна ДТП, в якій загинули батько та двоє його синів — хлопчики 11 та 5 років. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Мати з тяжкими травмами перебуває у лікарні.

Аварія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06.

Попередньо встановлено, що водій, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем Daf.

Внаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці пригоди.

За словами поліцейського, страшні наслідки зумовили виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпеці маневру, не пристебнуті ремені безпеки. Машина була на літній гумі. А діти їхали без дитячих крісел.

Білошицький пише, що після аварій «лоб у лоб», навіть за умови дотримання правил безпеки, не виживають.

У цьому випадку було порушено всі правила особистої безпеки.

«Небезпека таких ДТП для водіїв та пасажирів дуже і дуже висока, навіть на невеликій швидкості. Звичайно, часто від таких маневрів рятують відбійники. Але не всі ділянки наших трас міжнародного значення поки що мають належну ширину та обладнані транспортними огорожами („відбійниками“), хоча це має бути зроблено у всіх місцях, де це дозволить ландшафт, тому, здійснюючи маневр з виїздом на зустрічну смугу, тричі переконайтеся, чи це дійсно безпечно і чи зможете ви завершити цей маневр вчасно», — пише поліцейський.

Нагадаємо, на Київщині офіцер поліції спровокував смертельну ДТП, в якій загинули 23-річний чоловік та 22-річна жінка.

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